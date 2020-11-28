Строительство трубопровода «Северный поток-2» будет продолжено 5 декабря после примерно годичной паузы

Об этом сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG. По сведениям радиостанции, управление водных путей и судоходства в Германии призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении в районе строительства в Балтийском море. Какое судно будет проводить работы, не сообщается.

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который должен был достраивать «Северный поток-2» , окончательно вернулся в Калининград. Накануне сообщалось, что власти федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания хотят создать некоммерческую организацию, которая будет бороться за полную реализацию проекта. Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.