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19:06, 28 ноября 2020

Российский трубоукладчик, который должен был достраивать «Северный поток-2», вернулся в Калининград

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называли возможным достройщиком газопровода «Северный поток-2», вернулся из Германии в Калининградскую область. Об этом свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов.

Судно встало на рейде недалеко от Куршской косы. Следом за «Академиком Черским» в Калининградскую область идут ещё два российских корабля: судно снабжения «Умка» для доставки труб с берега и судно многоцелевого назначения «Финвал». Таким образом, Россия, судя по всему, отказалась от идеи использовать трубоукладчик «Академик Черский» для достройки газопровода «Северный поток-2» российского немецкого проекта в обход Украины, Прибалтики, Польши и ряда других стран Восточной Европы. «Академик Черский» до этого месяц провёл в немецком порту Мукран, где находится логистический терминал «Северного потока». Ещё раньше несколько недель экипаж судна тренировался укладывать трубы в порту Калининграда. Однако этим всё ограничилось.

В прошлом месяце США расширили санкции против проекта «Северного потока-2». Их направили на компании, которые предоставят услуги или финансирование для судов, работающих над достройкой последнего незавершенного участка трубы протяженностью 160 километров. Еще раньше европейским трубоукладчикам пришлось выйти из проекта из-за санкций США в конце прошлого года. Тогда под ограничения попали компании, которые предоставляют услуги по укладке газопровода. Москве пришлось срочно искать замену этим судам, привлекая к проекту не в полной мере приспособленный к этому трубоукладчик «Академик Черский» отмечала газета «Коммерсантъ».

Газопровод построен более чем на 90%, уточняет агентство ТАСС.



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