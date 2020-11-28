Тысячи французов вышли протестовать против законопроекта «О глобальной безопасности» и в поддержку свободы СМИ. Самая масштабная акция началась в Париже на Площади Республики при поддержке крупнейших профсоюзов Франции. Колонна демонстрантов с плакатами растянулась по бульвару Тампль и начала движение к площади Бастилии. В акции участвуют представители газеты Le Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI, а также международной организации «Репортеры без границ». Напомним, Нацсобрание Франции одобрило в первом чтении законопроект, которым запрещается публикация в СМИ и других открытых источников изображений лиц полицейских.
2020-11-28T18:37:06+03:00
2020-11-28T18:37:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749482-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:37, 28 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…