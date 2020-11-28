Тысячи французов вышли протестовать против законопроекта «О глобальной безопасности» и в поддержку свободы СМИ. Самая масштабная акция началась в Париже на Площади Республики при поддержке крупнейших профсоюзов Франции. Колонна демонстрантов с плакатами растянулась по бульвару Тампль и начала движение к площади Бастилии. В акции участвуют представители газеты Le Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI, а также международной организации «Репортеры без границ». Напомним, Нацсобрание Франции одобрило в первом чтении законопроект, которым запрещается публикация в СМИ и других открытых источников изображений лиц полицейских.