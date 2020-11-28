В Великобритании назначили министра по контролю программы вакцинации от COVID-19. Им, как сообщает Associated Press, стал парламентарий Надхим Захави. В настоящее время британские регуляторы проверяют две вакцины. Одна разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая — специалистами Университета Оксфорда и компанией AstraZeneca.