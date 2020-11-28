Почти треть депутатов Консервативной партии Великобритании может проголосовать против жестких мер борьбы с пандемией

Почти треть депутатов от правящей в Великобритании Консервативной партии может проголосовать против жестких мер, предложенных правительством для борьбы с пандемией коронавируса. Как пишет The Daily Telegraph, многие парламентарии-тори открыто выражают недовольство тем, что после снятия национального карантина 2 декабря более 23 млн британцев будут вынуждены соблюдать наиболее строгие ограничения, не учитывающие местной специфики. Правительственные предложения будут голосоваться в палате общин уже во вторник. По оценкам The Daily Telegraph, против инициативы кабмина могут выступить более 100 из 364 депутатов Консервативной партии.