Спад ВВП России в 2020 году ожидается на уровне 3,8-3,9%, оценка в 4,5% слишком пессимистична. Об этом ТАСС рассказал главный экономист ВЭБ Андрей Клепач. В свою очередь замглавы бюджетного комитета СФ Перминова заявила РИА «Новости», что спад российской экономики по итогам 2020 года не превысит 2-3%. Ранее глава Счетной палаты заявил на «Общероссийском гражданском форуме» высказал мнение, что спад в экономике России в 2020 году может составить до 4,5%. 20 ноября Минэкономразвития сообщило, что снижение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7% после спада на 3% в сентябре.
2020-11-28T18:31:07+03:00
2020-11-28T18:31:07+03:00
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18:31, 28 ноября 2020
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