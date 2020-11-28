Художника Фархада Исрафилли-Гельмана задержали после участия в акции группы Pussy Riot

Они выступали против полицейского насилия.

В Москве полиция пришла в мастерскую к художнику Фархаду Исрафилли-Гельману и увезла его в неизвестном направлении. Об этом «Эху» рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алёхина. В связи с чем силовые органы заинтересовались художником и собираются ли ему предъявить какие-либо обвинения – пока неизвестно.

Ранее сегодня Исрафилли-Гельман поучаствовал в уличной акции «Осторожно! хрупкое». Он в форме сотрудника Росгвардии вышел на Манежную площадь, где участницы Pussy Riot» Мария Алёхина и Рита Флорес в русских национальных платьях и кокошниках привязали его к столбу клейкой лентой, которой обычно перевязывают коробки с хрупкими вещами.

Алёхина предположила, что сотрудники силовых органов намерены забрать всех участников этой акции, в том числе её. «Всех нас начали задерживать. Два часа назад вот задержали Фархада и Рита не выходит на связь уже полтора часа, так что я думаю, что её тоже задержали. А у нас уже, вот я сейчас в гостях, и у нас, у подъезда машина с мигалками, так что я думаю, что как только я выйду отсюда, меня тоже задержат», — сказала Алехина «Эху».

Этой акцией Pussy Riot хотели напомнить об уголовном деле за бросок бумажного стакана из-под кофе в сторону представителя власти. Его завели в отношении участников московских протестов лета прошлого года.

В этом месяце участниц Pussy Riot уже дважды задерживали за уличные акции в этих национальных костюмах. В частности, им выписали штраф за нарушение режима изоляции.