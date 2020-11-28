Более половины россиян в этом году потратят на новогодние подарки меньше, чем обычно

Лишь треть россиян, невзирая на пандемию, намерены порадовать своих близких с привычным размахом – они урезать свой бюджет на новогодние подарки не будут. Это следует из опроса, который исследовательская компания Ipsos провела по просьбе РБК. Согласно ему, большинство опрошенных – 53% — все же выделят на эти цели меньше денег.

Половина респондентов не собирается никого вычеркивать из своего списка получателей подарков. А каждый десятый – даже увеличит их количество. При этом многие, 40% подозревают, что сами в этом году получат меньше подарков, чем обычно. Средняя стоимость одного новогоднего сюрприза – до 1,5 тысяч рублей. Многие готовы потратить больше. 6% респондентов в принципе не собираются никого поздравлять. Опрошенные РБК участники рынка отмечают, что в этом году наверняка изменится подход россиян к подаркам – они скорее будут покупать что-то символическое как знак внимания. А вот в магазинах электронно-бытовой техники ждут, что средний чек вырастет по сравнению с прошлым годом – там уверены, что спрос подстегнет появление новых игровых консолей.

Ранее власти Москвы объявили об отмене традиционных праздничных гуляний в Новый год из-за коронавируса. В столице также не будут работать рестораны и ночные клубы.