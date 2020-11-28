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Эксклюзив Эха 18:06, 28 ноября 2020

Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад по итогам года и рост числа бедных на 1 млн человек

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад по итогам года и рост числа бедных на 1 млн человек. Выступая на общероссийском гражданском форуме, Кудрин напомнил, что из-за коронавируса серьезно страдают все экономики мира. . Ранее в Минтруда заявили, что уровень бедности в России достиг 13,5 процентов, то есть почти 20 миллионов человек.

С прогнозами Кудрина согласен профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер. «Оценка главы Счетной палаты в целом правдоподобна, тенденции у нас по реальным доходам населения, к сожалению, негативная, доходы понемногу, но будут падать. В ближайшей перспективе лучший вариант – это стабилизация численности бедных, но скорее всего будет их постепенное увеличение. Что касается зон риска, у нас это семьи с несовершеннолетними детьми, особенно те семьи, где двое детей и более, конечно. Это семьи, где живут пенсионеры. Официально у нас ни один пенсионер не имеет пенсии ниже прожиточного минимума, но в семье средний доход на душу может быть ниже, особенно, если там есть безработные», – сказал он. По мнению Гонтмахера, российская экономика вряд ли восстановится к 2024 году до доковидного уровня.

Глава думского комитета по труду и социальной политике, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что для того, чтобы победить бедность, государство должно последовательно оказывать меры поддержки именно тем, кто нуждается. Ярослав Нилов напомнил, что только официально в России три миллиона безработных.



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