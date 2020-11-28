В России второй день подряд выявляют более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки заражение COVID-19 зафиксировано во всех 85 регионах России. Суточный прирост — 1,2%. За весь период пандемии в стране заразились 2,24 млн человек.