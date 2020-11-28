Спасатели-альпинисты очистили ото льда десять вант Русского моста во Владивостоке. Как передает ТАСС, работы по снятию льда ведутся путем создания вибрации. Длина ванты составляет 560 метров, альпинисты работают на высоте более 300 метров. Всего в работах задействован 21 человек. Движение по мосту до сих пор прервано, в МЧС отметили, что спасатели прикладывают все усилия, чтобы в максимально короткие сроки открыть движение и соединить остров Русский с материком. Движение по мосту было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть.
2020-11-28T17:36:27+03:00
2020-11-28T17:36:27+03:00
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17:36, 28 ноября 2020
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