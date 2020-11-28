Китайский космический зонд успешно вышел на орбиту Луны и готовится к совершению посадки. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление. Китайская ракета-носитель успешно вывела в космос автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5». Примерно через три недели он должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Посадка на поверхность спутника Земли должна состояться ориентировочно 2 декабря. Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы Луны.