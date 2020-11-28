Российский трубоукладчик «Академик Черский» завершил переход из германского порта Мукран в Калининград и встал на рейде Куршской косы. Об этом свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов. Рядом со строительным судном находятся два вспомогательных корабля. В германском порту находится логистический терминал стройки «Северного потока-2». Строительство газопровода силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в «Газпроме», проект, который готов почти на 94%, будет завершен российской стороной.
2020-11-28T17:35:30+03:00
2020-11-28T17:35:30+03:00
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17:35, 28 ноября 2020
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