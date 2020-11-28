За убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стоять израильский Моссад

Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на источники в американской разведке. Ранее аналогичную версию выдвинул глава МИД Ирана Джавад Зариф. Издание отмечает, что США и Израиль являются союзниками и давно ведут обмен разведданными относительно Ирана.

По информации Минобороны Ирана, Мохсен Фахризаде был смертельно ранен в результате столкновения его охранниками с террористами близ Тегерана.

На месте происшествия прогремел взрыв, после чего автомобиль с физиком расстреляли. Фахризаде считался отцом иранской ядерной программы. По данным СМИ, физика могли устранить те, кто не желал бы возобновления сделки США с Ираном при следующем президенте Джозефе Байдене.