Сенатор Климов: До 5 лет заключения может грозить физлицам-иноагентам за нарушение процедуры регистрации деятельности

До 5 лет заключения может грозить физическим лицам, признанным иностранными агентами, за нарушение процедуры регистрации деятельности. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Федерации Андрей Климов. «Наказывается не деятельность, наказывается несоблюдение регистрационных процедур. Если человек нарушает условия регистрации, его ждет административная ответственность, если он злостно нарушает, тогда он может стать фигурантом уже уголовного разбирательства, в случае принятия наших поправок. Уголовное наказание варьируется от штрафа, до лишения свободы, в том числе до 5 лет, но это уже очень серьезные нарушения», — сказал он. Климов подчеркнул, что сейчас целесообразно вносить изменения в законодательство.

«Мы не можем изменять правила в момент проведения избирательного цикла, мы не могли до сентября 2020 года ничего поменять, потому что Единый день голосования, шли выборы, следующие выборы в 2021 году у нас тоже не за горами, поэтому в это окно возможностей мы решили сначала терминологически уточнить кое-что, а затем внести уточнения в связи уже с первыми решениями в административный и уголовный кодекс», — заключил он.

В середине ноября в нижнюю палату парламента поступили проекты законов, которые позволяют наделить физлицо статусом иноагента за политическую деятельность или сбор данных о военно-технической сфере «в интересах иностранного источника». Таким людям запретят занимать государственные должности, а политические объединения, признанные иноагентами, на тех же основаниях, не будут допускаться к выборам. С февраля этого года вступил в силу закон, который позволяет признать физическое лицо иностранным агентом за распространение материалов СМИ с тем же статусом.