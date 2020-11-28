Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика нуждается в революционном дерегулировании. По его мнению, госуправление сегодня «бесконечно отстает» от мировых стандартов. Выступая на Общероссийском гражданском форуме он призвал изменить отношение к предпринимательству в стран и созданию новой модели экономики. Доля россиян, заявивших о желании начать свой бизнес сейчас, по словам главы счетной палаты, не превышает 12%.