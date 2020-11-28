Убитый в Иране физик-ядерщик был причастен к разработке баллистических ракет, утверждает турецкое информагентство Анадолу. Ранее власти исламской республики пообещали отомстить за его смерть.

Мохсен Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана, и, как утверждает Анадолу, принимал активное участие в разработке баллистических ракет. По данным турецкого информагентства, он стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков за последние 10 лет. Во всех атаках «прослеживалась роль Израиля», пишет Анадолу. Фахризаде называют одним из отцов ядерной программы Ирана. Два года назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он руководит секретным проектом «Амад» Минобороны Ирана, и призвал запомнить имя ученого. Целью засекреченного проекта в начале 2000-х была разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В МАГАТЭ заявляли, что его свернули в 2003 году, но в Израиле уверены, что работы продолжились. По данным американской газеты The New York Times, Фахризаде долгое время был целью израильского «Моссада».

Отметим, что 5 лет назад издание сравнивало Фахризаде с физиком Робертом Оппенгеймером, в прошлом веке руководившим программой США по созданию ядерной бомбы.

Физика-ядерщика застрелили накануне в пригороде Тегерана. Иранские власти обвинили в его смерти США и Израиль.