Тульский «Арсенал» сыграл вничью с петербургским «Зенитом"со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура РПЛ. Матч прошел в Туле на стадионе «Арсенал». «Арсенал» не может победить на протяжении пяти матчей в РПЛ. «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

В сегодняшнем матче Артем Дзюба вновь выступал в качестве капитана команды из Санкт-Петербурга.