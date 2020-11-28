В Свердловской области погиб замглавы Новоуральска Михаил Черницкий. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на СК, он получил получил огнестрельное ранение во время охоты под Алапаевском и скончался в ночь на субботу. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Оружие, из которого был убит чиновник, изъято, назначены судебные экспертизы. Имя того, кто произвел выстрел, не раскрывается.

На посту замглавы города Михаил Черницкий проработал с 2019 года.