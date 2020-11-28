Роскомнадзор призвал ИТ-компании создать видеохостинги взамен YouTube

В ведомстве пояснили, что отдельные СМИ регулярно попадают под ограничения со стороны иностранных интернет-компаний. В частности, администрация YouTube ввела полный запрет на создание каналов информационному агентству ANNA-News, которое специализируется на новостях и репортажах из горячих точек.

18 ноября Роскомнадзор обратился к Google с требованием «снять ограничения» с YouTube-канала «Соловьев LIVE».