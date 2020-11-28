Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад по итогам года до 4,5%. Число бедных из-за пандемии, по его мнению, увеличится на 1 млн человек. Выступая на общероссийском гражданском форуме, Кудрин напомнил, что последние лет 5 до COVID-19 уровень жизни в России уже упал примерно на 10%, Ранее в Минтруда заявили, что уровень бедности в России достиг 13,5%, то есть почти 20 млн человек.