Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад по итогам года до 4,5%. Число бедных из-за пандемии, по его мнению, увеличится на 1 млн человек. Выступая на общероссийском гражданском форуме, Кудрин напомнил, что последние лет 5 до COVID-19 уровень жизни в России уже упал примерно на 10%, Ранее в Минтруда заявили, что уровень бедности в России достиг 13,5%, то есть почти 20 млн человек.
2020-11-28T16:31:36+03:00
2020-11-28T16:31:36+03:00
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16:31, 28 ноября 2020
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