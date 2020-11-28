Убитый иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде мог иметь отношение и к разработке баллистических ракет. По данным турецкого агентства Anadolu, он возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики.

Ученый был убит накануне вблизи Тегерана. автомобиль, в котором он находился, обстреляли. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент исламской республики Хасан Роухани пообещали отомстить за убийство физика.

Фахризаде, которого называли «отцом» иранской ядерной программы. Ответственность за покушение пока никто на себя не взял, но в Иране считают, что за убийством стоит Израиль.