В Туркмении объединяют сразу несколько печатных газет и журналов

Власти говорят, что главная цель – экономия бюджетных средств. Как передает агентство «Медиа-Туркмен», для электронных версий изданий будет предлагаться единая подписка, а бумажные получат только пенсионеры. В правительстве полагают, что реформа позволит сэкономить свыше 120 тонн бумаги. Туркмения, как отмечает сайт «Радио Свобода», несколько лет страна находится в глубоком экономическом кризисе несмотря на то, что обладает четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа.