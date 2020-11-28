В Туркмении объединяют сразу несколько печатных газет и журналов

Власти говорят, что главная цель – экономия бюджетных средств. Как передает агентство «Медиа-Туркмен», для электронных версий изданий будет предлагаться единая подписка, а бумажные получат только пенсионеры. В правительстве полагают, что реформа позволит сэкономить свыше 120 тонн бумаги. Туркмения, как отмечает сайт «Радио Свобода», несколько лет страна находится в глубоком экономическом кризисе несмотря на то, что обладает четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа.
2020-11-28T16:05:34+03:00
2020-11-28T16:05:34+03:00
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16:05, 28 ноября 2020
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