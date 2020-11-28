Роскомнадзор призывает российские интернет-компании создать отечественные сервисы для публикации видео. Один из самых популярных ресурсов, американский YouTube, ведомство обвиняет в цензуре в отношении российских СМИ.

Управляющий партнёр компании Нота-медиа Сергей Оселедько считает проект по созданию российского «аналога Youtube» бессмысленным. К примеру, люди не доверяют российскому программному обеспечению, сказал эксперт «Эху». Оселедько также добавил, что отставание российского Интернет-сегмента от зарубежного очень трудно преодолеть.