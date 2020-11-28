Европейский союз осудил убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Ранее Тегеран обвинил в покушении спецслужбы Израиля.

В результате нападения иранский правительственный чиновник и еще несколько гражданских лиц были убиты. Это преступление, противоречащее принципу защиты человеческой жизни, который отстаивает Евросоюз, — отмечается в сообщении внешнеполитической службы ЕС. При этом, там призвали сохранять спокойствие и напомнили, что обострение обстановки на Ближнем Востоке никому не играет на руку.

Похожее заявление сделали сегодня в Германии. Её министр иностранных дел Хайко Маас подчеркнул, что сейчас за несколько недель до прихода к власти новой администрации США важно сохранить имеющееся пространство для переговоров, чтобы урегулировать конфликт вокруг ядерной программы Ирана.

Неизвестные застрелили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде вчера в пригороде Тегерана. Власти исламской республики назвали произошедшее терактом. По их словам, есть веские основания полагать, что покушение организовал Израиль. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что это преступление не останется без ответа.

Также американская газета New York Times пишет, что Мохсен Фахризаде долгое время был целью израильского «Моссада». Спецслужбы считали, что он был одним из главных разработчиков иранской программы по созданию и испытанию ядерного оружия.