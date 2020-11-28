В Свердловской области минувшей ночью был застрелен замглавы администрации Новоуральска Михаил Черницкий

В Свердловской области минувшей ночью был застрелен заместитель главы администрации Новоуральска Михаил Черницкий. Об этом интернет-изданию Znak.com рассказал источник в силовых структурах. Других подробностей пока нет. «5 канал» передает, что Черницкого могли убить во время охоты. Заместитель руководителя администрации уральского города был назначен на этот пост три месяца назад. До этого он занимал пост замначальника управления Свердловского отделения «Сбербанка».
2020-11-28T16:03:00+03:00
2020-11-28T16:03:18+03:00
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16:03, 28 ноября 2020
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