В Ватикане уменьшилось число кардиналов-европейцев

Папа Римский Франциск увеличил долю неевропейских священнослужителей на 10%, подсчитали исследовательский центр Pew Research Center. По его данным, которые приводит газета «Коммерсантъ», сильнее всего усилили представительство Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Африки к югу от Сахары. Также немного увеличилась доля в коллегии кардиналов из Латинской Америки, где живет более трети католиков мира.