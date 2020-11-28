В Ватикане уменьшилось число кардиналов-европейцев

Папа Римский Франциск увеличил долю неевропейских священнослужителей на 10%, подсчитали исследовательский центр Pew Research Center. По его данным, которые приводит газета «Коммерсантъ», сильнее всего усилили представительство Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Африки к югу от Сахары. Также немного увеличилась доля в коллегии кардиналов из Латинской Америки, где живет более трети католиков мира.
2020-11-28T15:33:22+03:00
2020-11-28T15:33:22+03:00
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15:33, 28 ноября 2020
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