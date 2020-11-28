Жительница Санкт-Петербурга угрожала взорвать банку с порохом в детском клубе

Инцидент произошел накануне вечером в заведении под названием «Кедр». Как пишет интернет-издание «Фонтанка», 40-летняя петербурженка успела покинуть помещение до приезда полиции, ее задерживали на улице. Банку с порохом обнаружили в мусорном баке. О причинах ее поведения пока не сообщается. Задержанная нигде официально не работает. В то же время известно, что она занимала должность директора в компании по производству изделий из недрагоценных металлов.