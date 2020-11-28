Масляное пятно обнаружили на поверхности Москвы-реки в районе Строгино. К этому часу работы по ликвидации последствий загрязнения завершены, передает агентство ТАСС. Размеры пятна, по словам представителя городского департамента по делам гражданской обороны, составило 40х40 м. В мае этого года сотрудники МЧС ликвидировали масляное пятно в районе Павшинской поймы в Красногорске, напоминает издание РБК. Тогда в министерстве экологи Московской области предположили, что загрязнение стало следствием незаконного сброса топлива с корабля или слива сточных вод.