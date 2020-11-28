Около трети предприятий малого и среднего бизнеса могут закрыться в России из-за коронавируса. Такой прогноз дал глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Он призвал правительство увеличить поддержку компаний, а также населения. Для этого, уверен Кудрин, есть все ресурсы. При этом, признал глава Счетной палаты, меры поддержки государства во время пандемии существенно затормозили развитие бедности в стране. По его оценке, к концу года в России будет на 1 млн. бедных россиян больше.