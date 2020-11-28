Убитый в Иране физик-ядерщик мог быть причастен к программе баллистических ракет исламской республики. Как передает турецкое агентство «Анадолу», Мохсен Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана. Он стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков, которые совершаются с 2010 года, отмечает агентство. Во всех атаках «прослеживалась роль Израиля», утверждает «Анадолу». В Иерусалиме ситуацию не комментируют. С обвинениями в адрес Израиля тем временем выступило руководство Ирана.