Убитый в Иране физик-ядерщик мог быть причастен к программе баллистических ракет исламской республики. Как передает турецкое агентство «Анадолу», Мохсен Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана. Он стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков, которые совершаются с 2010 года, отмечает агентство. Во всех атаках «прослеживалась роль Израиля», утверждает «Анадолу». В Иерусалиме ситуацию не комментируют. С обвинениями в адрес Израиля тем временем выступило руководство Ирана.
2020-11-28T15:30:46+03:00
2020-11-28T15:30:46+03:00
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15:30, 28 ноября 2020
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