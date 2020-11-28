Кубок мира по биатлону стартовал в финском Контиолахти

Здесь из-за коронавирусных ограничений проведут и первый и второй этапы. И уже известны результаты индивидуальной гонки на 20 км. Победителем стал норвежец Стурла Легрей. Следом идет его соответсвенник Йоханнес Бё, третьим — немец Эрик Лессер. Россиянин Александр Логинов занял в гонке десятое место.