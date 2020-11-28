Нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку

С нею он выйдет на поле сегодня в игре 16-го тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала», рассказали в пресс-службе РПЛ. Дзюба был временно отстранен из-за скандала после появления видео интимного характера с его участием. Без повязки он выступал в двух предыдущих матчах первенства против «Краснодара» и грозненского «Ахмата». «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.