Подавляющее большинство россиян считают, что муж и жена должны в равной степени заниматься домашним хозяйством

Это следует из опроса фонда «Общественное мнение».

91 процент опрошенных сказали, что оба супруга в одинаковой мере должны брать на себя ответственность за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. При этом, только 52 процента участников исследования сказали, что в семьях большинства их знакомых сложилась такая ситуация. Об этом агентство «Интерфакс» сообщает со ссылкой на опрос Фонда «Общественное мнение». Он показал, что привычный для многих уклад, в котором домом в основном занимается женщина, остался только у 33-ёх процентов россиян, а нормой это считает только четыре процента.

Также большинство опрошенных – это 81 процент, сказали, что не видят ничего плохого в том, чтобы в браке жена зарабатывала больше мужа. Противоположное мнение выразили только 14 процентов. При этом, более чем в половине случаем, мужчина пока что приносит в дом больше денег, чем женщина.

Еще по данным ФОМ 48 процентов россиян считают, что жена должна брать фамилию мужа после свадьбы. Необязательной эту традицию назвали около 44-ёх процентов.