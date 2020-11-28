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15:03, 28 ноября 2020

«Собеседник»: Яхту миллиардерши Светланы Кривоногих охраняет новейший противодиверсионный катер ВМФ

Яхту миллиардерши Светланы Кривоногих охраняет новейший противодиверсионный катер ВМФ, выяснила газета «Собеседник». Ранее издание «Проект» писало, что своим положением Кривоногих может быть обязана близким отношениям с президентом Владимиром Путиным.

40-метровая яхта «Альдога» с тремя спальнями построена в Италии, стоимость — полмиллиарда рублей. Ее, пишет «Собеседник», регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, и порой не одну, а с почетным эскортом охраны. Журналисты нашли в сети выложенное весной фото из Финского залива – на нем «Альдога» в сопровождении новейшего противодиверсионного катера Балтийского флота «Юнармеец Балтики». Он регулярно участвует в военно-морских парадах. Экипаж корабля составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам. Яхтой, которую он охранял, владеет Светлана Кривоногих. Она внезапно обогатилась 00-х, собеседники «Проекта» объясняют это близкими отношениями с Владимиром Путиным. По данным издания, Кривоногих получает шикарные подарки от друзей Владимира Путина, а ее несовершеннолетняя дочь невероятно похожа на главу государства. В Кремле расследование «Проекта» назвали «малоубедительной» «провокационной желтизной».

В командовании флотом информацию о том, что один из кораблей оказывает охранные услуги, пока не комментировали. 



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