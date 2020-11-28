Гражданам России, которых признают иностранными агентами, может грозить уголовное преследование

Парламент готовит поправки, которые предполагают лишение свободы, если человек отказывается регистрироваться в качестве иностранного агента. О такой инициативе рассказал глава комиссии Совета Федерации верхней палаты по защите государственного суверенитета, единоросс Андрей Климов.

Также в числе прочих предлагается наказывать до пяти лет лишения свободы для тех людей со статусом иностранного агента, кто собирает информацию о национальной безопасности.