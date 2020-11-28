Бюджет россиянина на новогодние подарки снизится на 1,7 тыс. рублей

Средняя сумма, которую планируют потратить опрошенные интернет-сайтом SuperJob, составляет 11 800 рублей. Две трети респондентов в первую очередь собираются поздравлять своих близких. Каждый третий собирается преподнести подарок своему любимому человеку. Каждый десятый не намерен забывать и себя. В этот раз, как говорят в Исследовательском центре, желающих потратиться на подарки коллегам по работе оказалось вдвое меньше, чем в прошлом году.