Бюджет россиянина на новогодние подарки снизится на 1,7 тыс. рублей

Средняя сумма, которую планируют потратить опрошенные интернет-сайтом SuperJob, составляет 11 800 рублей. Две трети респондентов в первую очередь собираются поздравлять своих близких. Каждый третий собирается преподнести подарок своему любимому человеку. Каждый десятый не намерен забывать и себя. В этот раз, как говорят в Исследовательском центре, желающих потратиться на подарки коллегам по работе оказалось вдвое меньше, чем в прошлом году.
2020-11-28T14:35:49+03:00
2020-11-28T14:35:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 28 ноября 2020
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