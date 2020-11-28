Правительственные войска в Эфиопии наносят удары по столице мятежного штата Тыграй

Представители Народного фронта освобождения Тыграя сказали агентству Reuters, что город Мэкэле находится под сильным обстрелом. В то же время в Аддис-Абебе заверяют, что не будут обстреливать мирное население. Командование эфиопской армии полагает, что федеральные части возьмут столицу Тыграя в течение ближайших нескольких дней. Конфликт в регионе обострился в начале месяца. Премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед распорядился начать военную операцию против вооруженных отрядов в штате Тыграй после того, как они напали на объекты федеральной армии.