Правительственные войска в Эфиопии наносят удары по столице мятежного штата Тыграй

Представители Народного фронта освобождения Тыграя сказали агентству Reuters, что город Мэкэле находится под сильным обстрелом. В то же время в Аддис-Абебе заверяют, что не будут обстреливать мирное население. Командование эфиопской армии полагает, что федеральные части возьмут столицу Тыграя в течение ближайших нескольких дней. Конфликт в регионе обострился в начале месяца. Премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед распорядился начать военную операцию против вооруженных отрядов в штате Тыграй после того, как они напали на объекты федеральной армии.
2020-11-28T14:35:37+03:00
2020-11-28T14:35:37+03:00
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14:35, 28 ноября 2020
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