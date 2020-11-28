Ярославский областной суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор первому осужденному по «ярославскому делу»

Ярославский областной суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор первому осужденному по т.н. «ярославскому делу». Бывший замначальника оперативного от колонии №1 Сергей Ефремов ранее был признан виновным в пытках заключенного. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. В отличие от других фигурантов дела, Ефремов на первых же допросах дал признательные показания и стал сотрудничать со следствием. Его дело рассматривал в суде в особом порядке. Как пишет интернет-издание «7х7», защита просит смягчить наказание, адвокат потерпевшего — направить дело на новое рассмотрение. Неделей ранее судья Заволжского районного суда Ярославля Сергей Лупанов вынес оправдательные приговоры бывшему руководству колонии, против которых свидетельствовал Сергей Ефремов. Поэтому эти показания, по мнению потерпевшей стороны, теперь считаются безосновательными, а значит условия досудебного соглашения Ефремов не выполнил.