Легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Челябинске

Перед этим иномарка столкнулась с другим автомобилем. Несколько человек пострадали, рассказали изданию РБК в региональном управлении МВД. В больнице уточнили, что травмы получили шесть человек. Трое отказались от госпитализации. Как рассказал один из очевидцев телеканалу РЕН-ТВ, вылетевший на тротуар автомобиль сбил продавцов за уличным прилавком и покупателя.