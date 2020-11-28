Четырьмя матчами сегодня стартует второй круг российского футбольного чемпионата

Игры начнутся с минуты молчания в память об аргентинском футболисте Диего Марадоне, скончавшемся в среду от сердечного приступа.

Центральным матчем не только игрового дня, но и всего 16-го тура Российской премьер-лиги, станет сражение в Ростове-на-Дону, где местная команда примет столичное «Динамо». Оба клуба неудачно выступили в Лиге Европы, проиграв в сентябре своим первым же соперникам и покинув турнир, но хорошо идут в национальном чемпионате.

Динамо закончило первый круг на 4-м месте, отстав от лидера – московского ЦСКА – только на 5 очков. Под руководством нового тренера Сандро Шварца команда провела четыре игры, обыграв клубы «Сочи», «Тамбов» и столичный «Локомотив», а в предыдущем туре сыграв вничью со «Спартаком».

«Ростов» же чередует победы над тем же «Спартаком», казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» с поражениями от «Сочи», ЦСКА и «Химок». Но команда Валерия Карпина остается на 5 месте, в 6 очках от лидера и в 1-м – от «Динамо».

Откроется же игровой день матчем тульского «Арсенала» и петербургского «Зенита», закончившего первый круг чемпионата на втором месте. Кроме того, «Ахмат» примет «Локомотив», а в Химках одноименная команда сыграет с клубом «Краснодар».

В этом году клубам Российской премьер-лиги предстоит провести в национальном чемпионате еще четыре игры. После этого первенство возобновится в конце февраля следующго года.