Евросоюз осудил убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде

В Брюсселе назвали случившееся уголовным преступлением, которое противоречит принципу защиты человеческой жизни. Руководство ЕС призывает стороны к сдержанности. Фахризаде, которого также называют одним из создателей иранской программы ядерного оружия, был убит накануне в результате нападения неизвестных в пригороде Тегерана. Иранские власти обвиняют в нападении Израиль, Иерусалим случившееся пока никак не комментирует.

Напавшие на иранского физика-ядерщика могли воспользоваться сменой власти в Вашингтоне, чтобы дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, считает, арабист, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Елена Супонина отметила, что многие иранские физики-ядерщики учились в США, поэтому гибель отдельного человека не приведет к сворачиванию исследований атомной программы Ирана.