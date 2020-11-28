Роскомнадзор призвал отечественные компании создавать видеохостинги для государственных СМИ

Регулятор при этом сослался на якобы цензуру на портале youtube.

Создать, по сути, аналог youtube в нашей стране предложил Роскомнадзор. По мнению регулятора, иностранные видеосервисы проводят в отношении российских СМИ цитата «целенаправленную политику цензуры». Это недопустимо говорят в ведомстве и призывают компании в области информационных технологий ответить корпорации Google, которой принадлежит портал youtube. Не только создать такой сервис, но и сделать его популярным у пользователей, рассчитывают в Роскомнадзоре. На его сайте не уточняется, какие именно компании хотят привлечь для создания видеохостингов. Ведомство также призывает Google отказаться от блокировки российского информационного агентства Anna News. СМИ публикует и новости из конфликтных зон, в том числе Донбасса. Напомню, на прошлой неделе группа депутатов Госдумы предложила наделить Роскомнадзор правом блокировать интернет-платформы в том числе Facebook, Twitter и YouTube, которые, по мнению парламентариев допускают дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. До этого некоторые госканалы жаловались на цензуру своих страниц в этих соцсетях и на видеопортале.

Федеральная служба судебных приставов также намерена принудительно взыскать с компании Twitter штраф в 4 миллиона рублей за отказ переносить данные пользователей в Россию.