Московская полиция возбудила дело о хищении документа в Российском государственном военно-историческом архиве

Инцидент произошел в начале ноября. Посетительница, как следует из материалов дела, пыталась вынести приказ 1857 года. Он представляет особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, говорится в заключении экспертизы. По этом делу, как передает агентство «Москва», проходит 62-летняя москвичка. Как писала газета «МК», она спрятала ценный документ в обуви. Его страховая стоимость составляет более 60 млн руб.

