Суд в Хабаровске повторно назначил административный арест священнику за акцию в поддержку Фургала

Суд в Хабаровске повторно назначил административный арест священнику за акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», протоиерею Андрею Винарскому назначили трое суток, его признали виновным в участии в несогласованной акции, которая мешала работе городской инфраструктуры. Само шествие состоялось еще в июле. Винарского задержали еще в четверг. После ночи в спецприемнике ему назначили сутки ареста. Протоиерей Андрей Винарский является клириком Биробиджанской епархии РПЦ, настоятелем прихода в поселке Николаевка.