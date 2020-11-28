Российские санатории начинают вводить в перечень услуг программы восстановления после коронавируса

Как пишет газета «КоммерсантЪ», подобный сервис есть уже в каждой десятой здравнице. Программы вводят несмотря на то что врачи пока не дают универсальных рекомендаций по восстановлению после коронавирусной инфекции. В Ассоциации оздоровительного туризма сказали изданию, что разработках продукта санатории ориентировались на временные методические рекомендации Минздрава. Сформировать свои программы реабилитации спешат и спортивные клубы. Отрасль лишилась части заработка из-за ограничений, которые ввели в связи с коронавирусом.
2020-11-28T13:35:13+03:00
2020-11-28T13:45:12+03:00
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13:35, 28 ноября 2020
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