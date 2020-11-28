В лондонских ресторанах и кафе запретят посетителям задерживаться после еды

Новые правила вводят из-за коронавируса. Как передает британский сайт ВВС, запрет начнет действовать со 2 декабря, когда закончится общенациональный карантин. Помимо Лондона, такие требования будут действовать в ресторанах и барах Ливерпуля, графства Кент и еще нескольких регионов страны. Оставаться после приема пищи и заказывать алкоголь отдельно будет запрещено.