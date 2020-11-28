The Wall Street Journal: Победа Байдена на выборах в США затормозила процесс нормализации ситуации на Ближнем Востоке

Победа демократа Джозефе Байдена на президентских выборах в США затормозила процесс нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Газета The Wall Street Journal пишет, что после выборов Саудовская Аравия отложила подписание договора с Израилем. Источник издания говорит, что кронпринц Саудовской Аравии отказался от подписания соглашения в ближайшее время, чтобы выстроить связи с будущей администрацией избранного президента. Он рассчитывает использовать это соглашение для укрепления отношений с новым американским лидером. Ранее Израиль при содействии администрации президента США Дональда Трампа заключил соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.