Россиянам, которых признают иноагентами, может грозить тюремное заключение за сбор информации о нацбезопасности

Российским гражданам, которых признают иностранными агентами, может грозить тюремное заключение за сбор информации о национальной безопасности. О планах внести такие поправки в законодательство агентству РИА Новости рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, единорос Андрей Климов. Сейчас, по его словам, эту инициативу изучают в Верховном суде страны. Законопроект, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами, был внесен группой сенаторов и депутатов в Госдуму на прошлой неделе. Комиссия Климова тем временем предложила установить уголовную ответственность для тех, кого признали иностранными агентами, но они не признают этого статуса.