Россиянам, которых признают иноагентами, может грозить тюремное заключение за сбор информации о нацбезопасности

Российским гражданам, которых признают иностранными агентами, может грозить тюремное заключение за сбор информации о национальной безопасности. О планах внести такие поправки в законодательство агентству РИА Новости рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, единорос Андрей Климов. Сейчас, по его словам, эту инициативу изучают в Верховном суде страны. Законопроект, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами, был внесен группой сенаторов и депутатов в Госдуму на прошлой неделе. Комиссия Климова тем временем предложила установить уголовную ответственность для тех, кого признали иностранными агентами, но они не признают этого статуса.
2020-11-28T13:12:29+03:00
2020-11-28T13:26:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749318-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3355314.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:12, 28 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…