Глава счетной палаты прогнозирует серьезное падение уровня жизни российского населения

Глава счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует серьезное падение уровня жизни российского населения. По его словам, из-за коронавируса серьезно страдают все экономики мира. Кудрин отметил, что сейчас необходимо акцентировать внимание на тех категориях граждан, которым особенно нужна помощь государства.
2020-11-28T13:11:32+03:00
2020-11-28T13:19:28+03:00
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13:11, 28 ноября 2020
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