Глава счетной палаты прогнозирует серьезное падение уровня жизни российского населения

Глава счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует серьезное падение уровня жизни российского населения. По его словам, из-за коронавируса серьезно страдают все экономики мира. Кудрин отметил, что сейчас необходимо акцентировать внимание на тех категориях граждан, которым особенно нужна помощь государства.